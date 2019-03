Anas, regolamentazione della circolazione sulla 131 in provincia di Sassari

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.















Sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’, dal km 158,870 al km 229,843, tra Bonorva e Porto Torres, a partire dal 10 marzo verrà istituito il divieto di transito ai pedoni, ai veicoli a trazione animale, ai velocipedi, ai motocicli con cilindrata inferiore a cc 149, alle motocarrozzette con cilindrata inferiore a 249 cc e alle macchine agricole.Il provvedimento si rende necessario per migliorare la fluidità del traffico e innalzare gli standard di sicurezza della strada.