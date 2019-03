Porto Torres. Rimborso dei viaggi per gli studenti, domande sino al 15 aprile

La misura è conseguente alla legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, che ha previsto uno stanziamento annuo al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).Gli studenti residenti nel Comune di Porto Torres potranno richiedere i rimborsi dei titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti gennaio-febbraio 2019. Le tipologie di titoli di viaggio ammesse a rimborso sono: abbonamenti mensili studenti; abbonamenti mensili integrati studenti; abbonamenti annuali studenti.Si può presentare la domanda al Comune (presso l'ufficio protocollo in piazza Umberto I n. 1 o presso l'ufficio Pubblica Istruzione in viale delle Vigne n. 5) o inviare la modulistica compilata all’indirizzo di posta elettronica certificata servizisociali@pec.comune.porto-torres.ss.it entro il 15 aprile 2019. Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne dovranno compilare l’apposito modulo allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso; copia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità all’atto dell’acquisto del titolo per cui si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE).La modulistica da utilizzare e l'informativa sono scaricabili dal sito del Comune di Porto Torres nella sezione “Avvisi e scadenze” e disponibile anche a questo link. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Istituzioni scolastiche in viale delle Vigne n.5 il lunedì dalle 9.00 alle 12.30, il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 e il giovedi dalle 9.00 alle 12.30, oppure al numero 0795008563.