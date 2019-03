Antonello Muroni è stato confermato Coordinatore Tecnico territoriale "Minibasket a scuola"

Il rinnovo dell'incarico al tecnico algherese è arrivato in occasione della riunione del25 gennaio del Consiglio Federale della Fip presieduto da Giovanni Petrucci. «L’esperienza maturata in questi anni da responsabile Provinciale e Docente dello staff Regionale e dopo da Coordinatore Tecnico Regionale, mi è stata di grande aiuto, ma è fondamentale la presenza di uno Staff Regionale altamente qualificato con grandi competenze e conoscenze : Chiara Baldinu, Sara Cappellini, Chiara Botarelli, Federica Moro, Giulio Fenu, Tore Moro , Lorenzo Leone e Antonello Sechi. – ha commentato Muroni –. Dietro c’è un grande lavoro di squadra».Il prossimo impegno previsto per il Coordinatore Tecnico Regionale e l’intero Staff è previsto domenica 31 marzo alla “Giornata Rosa” ed al relativo Clinic in programma a Cagliari. Dalle 14,30 è previsto l’incontro dell’intero Staff con il Responsabile Nazionale Maurizio Cremonini presente alle manifestazione della mattina.





Nella Foto Il docente Giulio Fenu, il Responsabile Nazionale Maurizio Cremonini e il Coordinatore Tecnico Regionale Antonello Muroni