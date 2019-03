TXT: "Una donna può tutto" al civico di Alghero

Come ogni anno, il Centro di Alghero celebra l’8 marzo nel segno del cinema e dello spettacolo. La rassegna ideata quest’anno, Una donna può tutto, è inserita nell’ambito del programma di “TXT – Teatro per Tutti”, progetto di valorizzazione del Teatro Civico di Alghero, nato dal bando RAS “Culture Lab” POR FERS 2014-2020 che vede capofila la Compagnia Teatro d’Inverno.



Una parte importante della rassegna è dedicata a Gabriella Rosaleva, regista attiva sulla scena italiana dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Duemila tra cinema, televisione e radio. Il 7 e 8 marzo, a partire dalle 16.30, saranno proiettati tre dei suoi film: La vocazione, Viaggio a Stoccolma e Processo a Caterina Ross, nella versione restaurata presentata all’ultima edizione del Torino Film Festival. Sarà presente l’autrice che dialogherà con la ricercatrice Luisa Cutzu, la docente di storia e critica del cinema Lucia Cardone e la giornalista e critica d’arte Manuela Gandini.

L’appuntamento col cinema contemporaneo è dedicato al film islandese La Donna Elettrica di Benedikt Erlingsson, in programma l’8 marzo alle 21.00. Il film narra la storia di Halla, «una donna libera (ma ricercata) in guerra contro i potenti, contro lo Stato, contro l’evoluzione cieca e cinica. Un atto di resistenza ambientalista, il suo, che diventa una bomba mediatica».



Attesissimo lo spettacolo, previsto per la sera del 9 marzo, sempre alle 21.00, Dissacrantemente lucide… lucidissime! delle Lucido Sottile, con cui il duo di attrici cagliaritane ripercorre i personaggi più celebri della propria carriera, in un viaggio teatrale e musicale irresistibilmente comico. Ingresso 13€.



Infine, domenica 10 marzo la rassegna si chiude con un doppio appuntamento. Alle 19.00 lo spettacolo Per un’ora d’amore Unplugged della Compagnia Teatro d’Inverno, e alle 21.00 a El Pultal Ristorante Pizzeria il Concerto di suoni e sapori, originale performance gastronomico-musicale della violinista Adele Madau. Una cena sensoriale di quattro portate al costo di 35€ a persona bevande incluse. Per prenotazioni e informazioni sul menu chiamare El Pultal Ristorante Pizzeria allo 079 98 66 32.