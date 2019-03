Anche quest’anno a Sassari in Piazza d'Italia si terrà la “Corsa in rosa”

Inoltre, l’attività informativa per il contrasto della violenza di genere sarà curata da personale specializzato della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Sassari.



















In occasione della Festa della donna, anche quest’anno dal 7 al 10 marzo 2019, a Sassari presso Piazza d’Italia, organizzata dall’A.S.D. Currichisimagna e l’UISP Comitato territoriale di Sassari, si terrà l’iniziativa denominata “Corsa in rosa”, dedicata alle donne. Nella mattinata di domani, giornata inaugurale dell’iniziativa, sono stati invitati gli studenti delle scuole superiori di Sassari.Per l’occasione, la Polizia di Stato, da sempre molto attenta ai fenomeni di violenza e di maltrattamenti in famiglia, allestirà uno stand, dove personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica illustrerà, attraverso la distribuzione di materiale informativo, gli eventuali pericoli legati all’utilizzo delle sostanze stupefacenti, focalizzando l’attenzione sulle cosiddette “droghe da stupro” e sulle loro conseguenze.