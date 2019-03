Abbanoa, sostituzione di un tratto di acquedotto per Sorso e Sennori

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.













Domani le squadre di Abbanoa procederanno alla sostituzione integrale di un tratto dell’ex acquedotto Bidighinzu che alimenta i centri abitati di Sorso e Sennori. L’intervento sarà eseguito tra le 8 e le 17: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte dei serbatoi cittadini e eccezione delle utenze alimentate direttamente dalla condotta: l’agro di Giorra a Sennori, le vie Puglia, Matteotti, Pintor, Don Minzoni e strada limitrofe a Sorso.I lavori rientrano nel piano del piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso che ha come obiettivo la sostituzione integrale di tratti di condotte dove nel corso degli anni si sono verificati numerosi guasti tanto da richiedere altrettanti interventi di riparazione. La nuova condotta consentirà di mandare in pensione la vecchia tubara “colabrodo”.