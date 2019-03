ATS Sardegna - ASSL Sassari partner della Corsa in Rosa “La prevenzione ti salva la vita”

Nello stand allestito in piazza d’Italia sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa, rilevare l’indice della massa corporea e ricevere informazioni su prevenzione e sani stili di vita.Per il secondo anno consecutivo l’ATS Sardegna - ASSL Sassari rinnova la propria partnership con la Corsa in Rosa sotto lo slogan La prevenzione ti salva la vita. Nel villaggio allestito in piazza d’Italia, un’equipe di medici sarà a disposizione degli utenti per promuovere l’importanza della prevenzione e per sostenere la scelta di uno stile di vita sano: giovedì, venerdì e sabato (7-9 marzo), è possibile misurare la pressione arteriosa, rilevare l’indice della massa corporea e verificare la circonferenza della vita.Oltre a questi tre semplici esami clinici, gli operatori dell’ATS Sardegna forniscono agli interessati tutte le informazioni utili in materia di: corretta alimentazione, attività fisica, screening, menopausa e vaccinazioni.«L’ATS Sardegna è felice di rinnovare il proprio sostegno alla Corsa in Rosa, la manifestazione ideata dall’associazione Currichisimagna in collaborazione con il comitato Uisp territoriale di Sassari - dichiara Antonio Genovesi, direttore dell’Unità Operativa di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute dell’ASSL Sassari. Questa iniziativa rappresenta un momento ideale per promuovere la prevenzione primaria e tutte le azioni, tra cui gli screening oncologici, capaci di ridurre al minimo i fattori di rischio delle cronicità. Attraverso l’adozione di semplici comportamenti e sani stili di vita - conclude Genovesi - è possibile ottenere un elevato standard qualitativo della propria quotidianità senza incorrere in alcun effetto collaterale».