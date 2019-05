Sassari, modifiche alla viabilità per la manifestazione “Arte e Sbarazzo in Centro” di sabato

L’associazione “Il Corso”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato per sabato 13 aprile “Arte e Sbarazzo in Centro” e per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 9 alle 22 è vietata la fermata in via Enrico Costa, tra via Brigata Sassari e via Manno; in via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e piazza d’Italia; in via Cavour, tra via Manno e largo Brigata Sassari; in via Cagliari, tra via Cavour e i portici Crispo; in via Brigata Sassari, tra piazza Castello e via Turritana; in piazza Castello, tra via Luzzatti e via Brigata Sassari.



È inoltre previsto nelle stesse ore il divieto di accesso a via Cavour da via Manno; a via Carlo Alberto da via Enrico Costa; a via Brigata Sassari dall’intersezione con via Enrico Costa; a via Politeama da viale Umberto; a via Canopolo dall’incrocio con via Dell’Insinuazione; a via Munizione Vecchia da via Università.



È consentito l’accesso ai posti auto sulle vie chiuse al traffico e agli stalli per invalidi.



I veicoli in sosta regolare potranno allontanarsi a passo d’uomo e seguendo i normali sensi di marcia.