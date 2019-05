Il GSD Key Porto Torres ha concluso il suo campionato

UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTU’ (33/64, 2/6, 5/8 T.L.) – De Maggi 6 (3/8), Berdun 14 (3/5, 2/4, 2/3 t.l.), Sagar 6 (3/7), Geninazzi 18 (9/13, 0/2), Perez 2 (1/1), Santorelli 2 (1/5), Papi 13 (6/12, 1/2 t.l.), Raourahi 6 (2/5, 2/3 t.l.), Carossino 10 (5/7), Morato (0/1 da 2). All. Bergna





Il GSD Key Estate Porto Torres non è riuscito a portare alla “bella” la serie di semifinale playoff della Serie A di basket in carrozzina. La squadra di coach Lamine Sene ha ceduto alla UnipolSai Briantea84 Cantù anche in gara-2 e ha, dunque, concluso il proprio campionato. Il match, disputato ieri sera al Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres è terminato sul punteggio di 54-77.Prima parte di gara piuttosto combattuta. Nella frazione di apertura le due squadre vanno praticamente a braccetto, alternandosi in vantaggi minimi. La Key Estate, priva di Falchi e Jimenez Gonzalez, si lascia trascinare da Filipski e Bandura, mentre Cantù trova in Geninazzi e Sagar i maggiori protagonisti in questo momento del match. Al 10’ il tabellone segna 21-19 per gli ospiti.In avvio di secondo quarto la Briantea produce un primo break, con Berdun e ancora Geninazzi, che la porta sul 30-19 quando mancano 8’26” dall’intervallo. Il GSD reagisce e, con Filipski e Puggioni, torna sul -6 (28-34), ma gli ultimi minuti della frazione vedono una nuova folata degli ospiti, che chiudono il periodo sul 43-30.Al rientro sul parquet la UnipolSai accelera e ipoteca l’accesso alla finale. A metà quarto il punteggio è di 32-56, ma i biancoblù di casa non vogliono arrendersi. Mosler, Puggioni, Filipski e Canu producono un break che consente al GSD di recuperare dieci lunghezze e andare agli ultimi 10’ di gioco sul 46-60.Nella frazione conclusiva il recupero non prosegue e la Briantea si allontana nuovamente e definitivamente.GSD KEY ESTATE PORTO TORRES – UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTU’ 54-77 (19-21, 11-22, 16-17, 8-17)GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (23/41, 1/12, 5/14 T.L.) – Bandura 4 (2/5, 0/5, 0/1 t.l.), Puggioni 4 (2/10), Mosler 12 (6/9, 0/4 t.l.), Filipski 30 (11/15, 1/7, 5/7 t.l.), Veloce 2 (1/1), Canu 2 (1/1, 0/2 t.l.), Elia n.e., Ziki n.e. All. Sene