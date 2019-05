Torres sconfitta ad Anzio

La Torres era partita bene alla ricerca del risultato pieno ma i troppi errori hanno impedito di concretizzare la supremazia dimostrata nella prima frazione di gioco.

Si tratta di una sconfitta che lascia l'amaro in bocca perchè subita da una squadra già retrocessa e arrivatain un momento in cui sarebbe stato necessario raggranellare anche un solo punto per migliorare la classifica.



Brutto tonfo per la Torres che perde ad Anzio per 1-0. Decisivo il gol di Giordani al 3' della ripresa, cui la formazione sassarese non è riuscita a rimediare.