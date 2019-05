La “Journée pour le Français” al Liceo Azuni di Sassari

Mercoledì 17 aprile, al Liceo Azuni di Sassari, si terrà un seminario di formazione sul tema “Journée pour le Français”, riservato al personale docente sulla “Didattica FLE”. L’incontro è organizzato dall’ Alliance Française di Sassari, che ha sede proprio nel liceo cittadino, in collaborazione con la Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, dell’ “Institut Français Italia” e dell’Ambasciata di Francia in Italia. L’evento, oltre a quello di Sassari, prevede soltanto altri due appuntamenti in Sardegna, a Cagliari e a Nuoro. Le relazioni degli esperti saranno introdotte da Anne Darmouni e Virginie Salles, rispettivamente addetta alla cooperazione e responsabile delle certificazioni

dell’ “Institut Français Italia”. Thierry Riera, di Radio France, spiegherà come poter utilizzare lo strumento della web radio per l’apprendimento della lingua francese, mentre Ghislaine Bellocq, esperta in formazione, curerà le attività pratiche e interattive dei partecipanti per la creazione di nuovi strumenti di apprendimento della lingua francese. Virginie Salles spiegherà poi, in particolare, come curare la preparazione degli studenti alle prove per l’ottenimento della certificazione di tipo Delf. I lavori, che saranno presentati dal dirigente scolastico Roberto Cesaraccio e da Matilde Merella, presidente dell’ Alliance Française di Sassari, avranno inizio alle ore 8 e si concluderanno alle ore 18. Le iscrizioni si effettuano sul sito http://bit.Iy/2OI5XGo.