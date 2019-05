Auto usate: Golf, Panda e Pajero le più ricercate sul web

Il mercato delle automobili usate ha registrato negli ultimi anni una forte impennata di vendite, complice anche e soprattutto le tante offerte che sono disponibili sul web.Tra annunci sui portali e e-commerce dedicati alle automobili, sono oltre 400 mila gli annunci di auto usate che ogni giorno è possibile consultare sul web, con 6 milioni e 500 mila visite da parte di possibili acquirenti.Dati alla mano, è interessante notare come il fenomeno dell’acquisto auto online sia in continuo aumento, e gli italiani hanno messo da parte la diffidenza degli anni scorsi nell’effettuare l’acquisto di un bene così caro e importante attraverso un portale web.La ricerca e la vendita di auto usate attraverso internet è spinta anche dalla possibilità di trovare offerte molto convenienti, come quelle messe a disposizione da brumbrum, rivenditore diretto di auto online primo in Italia, che mette a disposizione automobili a prezzi trasparenti, con una qualità certificata e controllata attraverso un car-check professionale e con un servizio di assistenza completo.La scelta di un usato, o in alternativa anche delle offerte a km zero, permette all’acquirente di poter contare su un’ auto paragonabile al nuovo, controllata dettagliatamente in tutte le sue parti meccaniche e non, acquistabile a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino.Tornando ai dati riguardanti la vendita di auto usate sul web, è interessante notare che il modello maggiormente ricercato dagli automobilisti italiani è la Volkswagen Golf, seguita dalla Fiat Panda, dalla Punto, Smart, Fiat 500, Audi A3 e A4, Alfa Romeo Giulietta e Ford Fiesta.Se si analizza la tipologia di veicolo, nella categoria dei fuoristrada in prima posizione troviamo la Mitsubishi Pajero, seguita dalla Land Rover Defender e Jeep Wrangler, mentre nella categoria dei SUV primeggia la BMW X3, seguita dalla Fiat 500X e dall’Audi Q5.Tra le vetture considerate storiche, al primo posto nelle ricerche e nei desideri degli automobilisti italiani troviamo sempre la Fiat 500, un modello intramontabile e che ha caratterizzato la storia dell’industria automobilistica italiana rimasta, nei modelli più vecchi, nel cuore degli italiani che la preferiscono ai vari restyling di nuova generazione.Nel comparto delle station wagon al comando troviamo la tedesca Audi A4, preferita alla BMW serie 3 e alla Volkswagen Passat.Per quanto riguarda invece le motorizzazioni scelte nel settore della vendita dell’usato, sorprende come il Diesel tenga ancora molto bene la sua quota di mercato, nonostante la campagna messa in atto da molti Enti e Istituzioni che tende a bloccare la circolazione di questo genere di mezzi.Accanto alla predilezione del GPL, cresce anche la ricerca di auto alimentate a metano, così come l’interesse verso le motorizzazioni di recente tecnologia Euro 6 ed Euro 5.