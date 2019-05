Abbanoa, collegamento nuove condotte a Bonorva e Badesi

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e completare gli interventi nel minor tempo possibile anticipando la riapertura dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





















Mercoledì 17 aprile 2019 le squadre di Abbanoa eseguiranno due importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle reti idriche di Bonorva e Badesi. Nel primo centro si procederà alla sostituzione integrale di pezzi speciali e di un tratto di condotta in uscita dal serbatoio Casmez. I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 17: durante le operazioni sarà necessario sospendere l’erogazione in tutto il centro abitato. A Badesi, invece, si procederà al collegamento della nuova condotta idrica realizzata lungo via Dettori: anche in questo caso mancherà l’acqua dalle 8 alle 17 nel centro abitato.