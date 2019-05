Aou Sassari. L'Aou attenta alla salute della donna

Il 18 aprile quindi la Clinica del villaggio San Camillo offrirà visite gratuite dalle ore 9 alle ore 13. Gli operatori dedicheranno la mattinata alla comunicazione e alla divulgazione dei servizi sulla prevenzione e cura delle malattie delle donne. In particolare potranno anche essere approfonditi i temi della depressione nella donna e della depressione in gravidanza e nel post partum.

















C'è anche l'Aou di Sassari tra i 190 ospedali bollini rosa italiani che, il 18 aprile, apriranno le porte delle proprie strutture in occasione della H-Open Week sulla salute della donna. E a Sassari la Clinica di Psichiatria di San Camillo accoglierà le cittadine che prenoteranno una visita allo 079-228350.A organizzare la quarta edizione dell’(H)Open Week è Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'obiettivo è promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. L'evento si inserisce all'interno delle manifestazioni che precedono di alcuni giorni il quarto appuntamento nazionale per la salute della donna, promossa dal ministero della Salute.«Si tratta di un’importante occasione per porre al centro dell’attenzione la salute femminile – afferma il direttore della Clinica di Psichiatria dell'Aou di Sassari Liliana Lorettu – e rappresenta un'opportunità per sensibilizzare sul benessere delle donne e sull’importanza della prevenzione».