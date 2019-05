Sassari: preso e condannato a tempo di record l'uomo della rapina di ieri al Latte Dolce

Il soggetto è stato arrestato e condotto in Questura. Questa mattina il G.I.P. presso il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere, presso il carcere di Sassari Bancali.





Gli agenti della Polizia di Stato di Sassari hanno arrestato un 49enne sassarese, con precedenti di polizia, per rapina.Ieri sera gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti nel quartiere di Latte Dolce, presso un esercizio commerciale, dove poco prima, era stata perpetrata una rapina. Un uomo con il volto coperto da un passamontagna è entrato nell'attività e ha minacciato la commessa che stava contando l'incasso della giornata riuscendo a portarsi via tutto il denaro e dandosi poi alla fuga.La dettagliata descrizione, sia dell’uomo che del mezzo utilizzato per la fuga, fornita dalle persone presenti nell’attività, ha consentito agli agenti di intercettare il veicolo condotto dal 49enne.