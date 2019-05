Abbanoa, giovedì installazione nuove apparecchiature e attivazione nuova condotta a Porto Torres

Gli interventi. Alla fase di monitoraggio sta seguendo ora la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi interventi sempre più evoluti e dettagliati con differenti combinazioni possibili: installazione di valvole regolatrici, revisione dei diametri, sostituzione delle condotte, etc.. La strategia di Abbanoa prevede un cambiamento radicale del tradizionale – e il più delle volte inefficace- paradigma di intervento sulle reti: si devono concentrare gli sforzi per prevenire le rotture e rendere intelligenti le reti esistenti agendo sulle cause che generano le dispersioni: in primis gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte.

























Nuove apparecchiature e una nuova condotta di collegamento per il Serbatoio 2 di Porto Torres. Giovedì 18 aprile 2019 le squadre di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nelle vasche di accumulo a Li Pedriazzi dalle quali dipende parzialmente il servizio idrico in tutto il centro abitato. Nel dettaglio, saranno installate delle strumentazioni all’avanguardia per la gestione efficiente del serbatoio e sarà messa in esercizio la condotte che collega l’impianto alla rete idrica cittadina. Per eseguire gli interventi tra le 8 e le 17 potrebbero verificarsi cali di pressione soprattutto nella zona di Serra Li Pozzi: per questo motivo, Abbanoa attiverà un servizio sostitutivo di autobotte nel piazzale del campo sportivo di via delle Vigne.Reti intelligenti. L’intervento rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti idriche. Porto Torres è tra i primi trenta Comuni interessati dal progetto che si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate. E’ quanto è stato eseguito negli impianti (serbatoi, sollevamenti, partitori, ect.) che costituiscono il sistema idrico cittadino. Da questi snodi principali si diramano ben 65 chilometri di condotte con tassi di dispersione che superano il 50 per cento.