Brevi dal Comune di Sassari

Concorso assistenti sociali. La prova preselettiva per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Assistente Sociale - cat. D si terrà il giorno 6 Maggio 2019 alle ore 15 presso la palestra "Gigi Santoru" in Via Rizzeddu 5.

















Piazza Castello, taglio delle palme. Nella mattinata di domani, 17 aprile, a partire dalle ore 8.30, sarà effettuato il taglio delle palme di piazza Castello. Devastate dal punteruolo rosso, le piante avevano dato vita, nel dicembre dello scorso anno, a un'installazione artistisca inserita all'interno del progetto "Corti gremite" promosso dall'associazione Mosa e patrocinato dal Comune di Sassari. Nella giornata del 18 aprile sarà realizzato un intervento di decoro floreale temporaneo, in attesa della promozione di un concorso di idee per la riprogettazione dell'intera architettura arborea della piazza.Conferimento rifiuti inerti. A partire dal mese di maggio e fino al 31 agosto i rifiuti inerti potranno essere conferiti presso l'Ecocentro di Sassari, in via Ariosto 1 (ingresso da via Montello) nelle giornate del 3, 13, 22 e 31 maggio, 10, 19 e 28 giugno, 8, 17, 26 luglio, 5, 14 e 23 agosto, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16. Sono ammessi esclusivamente i materiali inerti derivanti da piccole opere edilizie di ordinaria manuten­zione.