Partono i lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Chilivani - Sassari - Porto Torres

Cantieri all’opera dal 6 al 13 maggio per importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla Ozieri-Chilivani – Sassari – Porto Torres Marittima.Sostituzione del ponte metallico e lavori propedeutici alla velocizzazione tra Campomela e Scala di Giocca, interventi su alcuni scambi nella stazione di Scala di Giocca, manutenzione della galleria di Scala di Giocca e di un ponte tra Sassari e Porto Torres Marittima, ispezioni delle pareti rocciose in località Muros.Questi, in sintesi, gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà sulla linea ferroviaria.L'investimento complessivo è di circa 1,5 milioni di euro.Per consentire l’operatività dei cantieri sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ozieri/Chilivani e Sassari e tra Sassari e Porto Torres Marittima e tutti i treni sostituiti con autobus.I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Ploaghe, dove la fermata avverrà in corrispondenza della stazione di servizio Tamoil.Gli orari potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale.Informazioni di dettaglio nelle stazioni, nelle biglietterie e su www.trenitalia.com