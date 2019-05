“Mysterium Crucis”, la Corale Canepa celebra a Sassari il Venerdì Santo

La Passione di Gesù in musica e parole per onorare il Venerdì Santo: “Mysterium Crucis, per contemplare in Santo Volto” è il titolo del concerto di Pasqua che sarà eseguito dalla Corale “Luigi Canepa” venerdì 19 aprile dalle 21,30 al Duomo di Sassari. L’evento prevede la partecipazione dell’Orchestra Enarmonia e dell’attore Carlo Valle, voce recitante, che ripercorrerà il sacrificio di Cristo nei momenti della Passione. Il concerto, un percorso spirituale e musicale ricco di suggestione, sarà diretto da Luca Sirigu e gode del patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni e l’Arcidiocesi di Sassari. Seguirà una meditazione dell’arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, sul Mistero del Crocifisso.