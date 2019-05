A Sassari un corso di scrittura creativa

Le lezioni si terranno in via Spano 11 a Sassari, presso la sede di Struttura Academy.





















Quanti di noi hanno la passione per la scrittura, spesso sfociata nella creazione di racconti, storie e romanzi che teniamo gelosamente in un cassetto? E quanti vorrebbero affinare questa capacità, scoprendone tecniche, trucchi e segreti? E’ questo l'obiettivo del Corso di Scrittura Teatrale che si terrà da Maggio a Giugno a Sassari, presso la sede di Struttura Assicurazioni, tenuto dall'autore e attore teatrale Michele Vargiu.Una nuova esperienza di lavoro comune divertente e appassionante che va ad aggiungersi all'intensa attività portata avanti da Michele Vargiu (attore e autore attivo in tutto il territorio nazionale e formatore teatrale) e nella quale Struttura ha voluto credere, affidandosi alla direzione organizzativa di Claudia Soggiu, nome di riferimento del territorio per l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.Durante le lezioni, una volta alla settimana, i corsisti esploreranno i meccanismi della scrittura di scena, imparando a gestire i registri del comico e del drammatico, a giostrarsi fra personaggi e situazioni, in un lavoro che coniuga divertimento, ricerca e creatività.Il corso si rivolge a tutte le persone che vogliano approfondire o esplorare per la prima volta il mondo della scrittura ed espressione teatrale attraverso un approccio nuovo, stimolante e non convenzionale. Tutti coloro che hanno desiderio di mettersi in gioco, curiosità e passione per la scrittura possono parteciparvi.Ogni aspirante autore, guidato dal docente, apprenderà anche i rudimenti e le tecniche per l’esposizione della propria creazione, entrando a contatto, in modo pratico e divertente, con esercizi e “giochi” teatrali individuali e di gruppo.Per informazioni e iscrizioni, si può fare riferimento al numero della segreteria organizzativa, segreteria organizzativa: 349 8024059 o alla mail info@michelevargiu.com