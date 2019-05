Porto Torres. Per la rassegna Musicando per la Città arriva il tocco pianistico di Simone Ivaldi

Il giovane Ivaldi ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni, proseguendo poi gli studi in Conservatorio dove nel 2014 ha conseguito la laurea di primo livello con Stefano Mancuso, lanciandosi verso una carriera brillante grazie al suo indiscutibile talento. Nel repertorio della serata ci sono anche i capolavori del compositore francese Ravel con “Gaspard de la nuit” – trittico pianistico scritto nel 1908 - una delle opere più estrose e di notevole difficoltà tecniche di esecuzione. Ma le prime note verranno dedicate al musicista austriaco Haydn con l’esecuzione della “Sonata in mi bemolle maggiore” scritta nel 1794, opera dallo stile classico, galante e brillante. La rassegna organizzata in collaborazione con la scuola civica di via Pacinotti è patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune di Porto Torres.































