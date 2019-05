Ad aprile ritorna a Sassari il Poetry Slam Sardegna

web http://www.lipslam.it/







Ritorna a Sassari il Poetry Slam Sardegna, l'originale sfida letteraria tra poeti, scrittori e performers della parola, per infiammare in versi e rime questo primo scorcio di primavera sassarese.Appuntamento venerdì 19 aprile, nello Spazio Bunker di via Porcellana n.17/A, dove, dalle 20.30 in poi, andrà in scena il 2° "A Ferro e Fuoco Poetry Slam" all'interno della prima edizione della rassegna artistica “Interferenze” organizzata dalla compagnia teatrale Meridiano Zero, in collaborazione con le associazioni Monkey Run e 4Caniperstrada.A condurre la sfida sarà il Maestro di Cerimonia Giovanni Salis, vicepresidente della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam e coordinatore - insieme al presidente della LIPS Sergio Garau - del movimento Poetry Slam Sardegna, coadiuvato da Giuseppe Sanna nel ruolo di notaio e disturbatore.Queste le regole della sfida: tre minuti a testa per ogni concorrente, testi scritti di proprio pugno in qualunque lingua, durante la performance non sono ammessi oggetti scenici o accompagnamenti musicali, ed è consigliabile portare due testi (o gruppi di testi) che non superino i tre minuti l’uno.A decidere il nome del vincitore della serata che si qualificherà alla Finale del Poetry Slam Sardegna 2019 sarà una giuria popolare scelta a caso fra il pubblico presente.Per iscriversi gratuitamente, contattare Giovanni Salis o Giuseppe Sanna oppure presentarsi direttamente presso lo Spazio Bunker prima dell’inizio del Poetry Slam.Ospite speciale Marco Falchi, cantante e autore dei testi degli Egon, band sassarese dark rock dalle forti tinte gotiche e cantautorali e dalle sonorità glaciali formatasi nel 2015 con all’attivo tre album pubblicati dalla MizarElektricWaves: "Il Cielo Rosso è Nostro", "100000 km di vene" e l'ultimo "Leicht", e sette videoclip originali compreso l'ultimo “Nottambuli” pubblicato lo scorso marzo.La sfida letteraria è la decima in programma della nuova stagione 2018/2019 della competizione regionale sarda, una delle più vivaci nel panorama nazionale che ormai conta oltre 200 fra poeti e performers; i vincitori di ogni singola tappa parteciperanno alla finale del “Poetry Slam Sardegna” dove si potrà competere per accedere alle finali nazionali L.I.P.S. Lega Italiana Poetry Slam.Per maggiori informazioni sul Poetry Slam Sardegna e la LIPS:facebook https://www.facebook.com/poetryslamsardegna/