CHIAMATA D’IMBARCO PER MARITTIMI

I MARITTIMI INTERESSATI, IN POSSESSO DELLA QUALIFICA RICHIESTA, IN REGOLA CON TUTTI I CORSI PREVISTI DALLA STCW 95, SONO INVITATI A PRESENTARSI PRESSO L’UFFICIO DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES IL GIORNO 19.04.2019 ALLE ORE 10:00 MUNITI DEL PROPRIO LIBRETTO DI NAVIGAZIONE IN CORSO DI





SU RICHIESTA DELLA “COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.” IN QUALITA’ DI SOCIETA’ ARMATRICE DEL M/T “NURAGHES”, ISCRITTO AL N° 72 DEI R.I. DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI, E’ INDETTA LA CHIAMATA URGENTE D’IMBARCO IN DATA 19.04.2019 DI:1. N 1 (UNO)PICCOLO DI CAMERA;