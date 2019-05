Olbia:la Polizia di Stato arresta un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Olbia, nella mattinata di ieri, ha tratto in arresto S.M., cittadino bosniaco di 33 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’operazione di Polizia predisposta per le prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione lo straniero e successivamente la sua abitazione, situata nel centro urbano della città gallurese.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un barattolo, sei involucri di cellophane contenenti hashish e cocaina, per un peso complessivo rispettivamente di circa 35 gr e 10 gr.. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di 750,00 € suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 33enne è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.