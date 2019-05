Sassari. All'ex Acquedotto l'Ecomuseo del mare e dell'acqua

La struttura dell'Acquedotto ottocentesco ospiterà, inoltre, un "Centro studi dell'archeologia industriale del mare" e una Scuola di vela per ragazze e ragazzi.







Creare un centro territoriale di attività culturali, didattiche, divulgative sulla storia e la cultura del mare e dell'acqua, che ospiti anche una "Biblioteca Blu", dedicata al mare e alle acque interne. Sono gli obiettivo di AveLa, associazione Vela Latina tradizionale, che questa mattina ha presentato il progetto dell'Ecomuseo del mare e dell'acqua nei locali dell'ex Acquedotto in viale Adua.All'incontro erano presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessore alle Politiche abitative, Lavori Pubblici, Decoro e arredo urbano e Patrimonio comunale Ottavio Sanna, l'assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu, Piero Ajello, presidente dell'Associazione AveLa, Vela Latina Tradizionale, e l'ammiraglio Oreste Molino.La Palazzina Liberty, di proprietà del Comune di Sassari e oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione dal 2002 al 2016 per un investimento totale di 2 milioni di euro, ospiterà, nel piano inferiore dell'edificio, un nuovo spazio museale e didattico, volto a tramandare la storia, le tradizioni e le valenze, materiali e immateriali, dei litorali della Sardegna e del Mediterraneo.Parte integrante dell'Ecomuseo sarà una dotazione di materiale audiovisivo, una sezione filatelica e numismatica e una cospicua raccolta di modelli e mezzimodelli di scafi storico-tradizionali. Saranno esposte, inoltre, fotografie, manifesti e cimeli del Circuito Vela Latina.Lo spazio accoglierà un centro documentazione contenente circa 3 mila pubblicazioni a tema marittimo, in italiano e in altre lingue, con una sezione dedicata esclusivamente ai ragazzi. Tra le pubblicazioni anche l'intero catalogo dell'ufficio storico della Marina Militare, donato all'Ecomuseo.Il progetto, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, punta anche a sviluppare i temi della Blu Economy, dell'inquinamento da plastica nel mare e nei fiumi, programmare eventi e produrre audiovisivi destinati a divulgare la cultura del mare.Le attività didattiche e divulgative dell'Ecomuseo saranno rivolte a tutte le scuole del territorio e vedranno coinvolte anche persone con disabilità.