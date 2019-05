"Pasqua in Pinacoteca. La Deposizione dalla croce" alla Pinacoteca Nazionale di Sassari

Una Pasqua speciale all’insegna della cultura in Pinacoteca. Il Polo Museale della Sardegna e Giannina Granara, direttrice della Pinacoteca nazionale di Sassari, domenica 21 aprile 2019, inaugurano la mostra dal titolo “Pasqua in Pinacoteca. La Deposizione dalla croce”.

Verranno esposte, per la prima volta al pubblico, tre opere di grande pregio: La Deposizione dalla Croce, bassorilievo marmoreo di piccole dimensioni di autore ignoto del XV secolo, La Sacra Sindone tenuta da Prelati del XVI secolo, e L’Ultima Cena, tavola lignea lavorata ad altorilievo in oro zecchino policroma, del XVII secolo.

Alle 11.30 si terrà la conferenza a cura di Alessandro Ponzelletti dal titolo “Ricordi della chiesa di Santa Croce”.

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato e ogni prima e terza domenica del mese, dalle 9.00 alle 18.00, fino al 5 maggio 2019.

La Pinacoteca effettuerà un'apertura straordinaria il 22 Aprile 2019, in occasione del Lunedì dell'Angelo.

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: http://musei.sardegna.beniculturali.it



Info:

Pinacoteca nazionale di Sassari

Tel. +39 079 231560

e-mail: pm-sar.pinacoteca.sassari@beniculturali.it