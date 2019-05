Sassari. Scuola secondaria “Grazia Deledda”, predisposto il piano di intervento

«Ho avuto modo di incontrare recentemente alcuni dei genitori delle allieve e degli allievi – sottolinea il sindaco Nicola Sanna –, che sono anche firmatari di un appello per la realizzazione degli interventi nella scuola. Interventi che, al momento della consegna della raccolta firme, erano già avviati. Tengo anche a precisare che le classi della scuola di piazza Sacro Cuore sono attualmente ospitate nella scuola secondaria “Enrico Costa” di via Pavese, appartenente allo stesso Istituto comprensivo».





























Il ripristino della pavimentazione del primo piano, la realizzazione dell'impianto autoclave e di una nuova vasca per la riserva idrica, il completamento delle tinteggiature al piano terra e nelle aule. È il piano degli interventi che il settore Lavori Pubblici del Comune di Sassari ha programmato per la scuola secondaria “Grazia Deledda” in piazza Sacro cuore, che fa parte dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Basso. La conclusione dei lavori è prevista dall'impresa, che è già accantierata, entro fine mese. Nell'istituto sono stati eseguiti, ad oggi, la tinteggiatura integrale di sei aule, dei laboratori, dei servizi igienici e degli androni. Sono stati, inoltre, ripristinate le funzionalità dell'impianto idrico sanitario, sono state effettuate la revisione degli infissi interni e l'adeguamento delle uscite di sicurezza.