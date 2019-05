Alghero, rinasce il campo sportivo della borgata di Maristella

Rinasce il campo sportivo della borgata di Maristella. In questi giorni si sono conclusi i lavori programmati dal competente servizio Verde e Manutenzioni del Comune di Alghero, che hanno riguardato il rifacimento del terreno, il drenaggio, l'impianto di irrigazione e il successivo livellamento, cui seguirà la definitiva semina. Dal prossimo mese di maggio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il campo ritornerà a risplendere con l'erbetta rigogliosa. Si tratta di un intervento richiesto ed atteso, in linea con la rinnovata attenzione rivolta a tutti gli impianti comunali sui quali sono in corso procedure di riqualificazione. In quest'ottica, nelle scorse settimane è stata presentata alle numerose associazioni sportive del territorio la nuova piattaforma online per la gestione tecnico-amministrativa del settore Sport. Si tratta di un innovativo strumento di gestione del "sistema-Sport" elaborato dagli uffici Sport e CED del Comune di Alghero, che ha da subito trovato il favore delle società sportive. L'obbiettivo è quello di agevolare non solo i normali procedimenti amministrativi, ma anche i canali di informazione per un'immediata consultazione con la realtà “sportiva” del territorio, che conta circa quarantacinque associazioni attive, più le realtà scolastiche ed i vari gruppi amatoriali. La piattaforma, basata su un programma open source, attraverso un apposito pannello web, consentirà la gestione delle istanze per il rilascio delle concessioni in uso delle strutture sportive di diretta competenza del Comune di Alghero e dei procedimenti relativi e necessari al controllo delle gestioni degli impianti sportivi affidati a terzi. Si attiverà, inoltre, la costituzione di una banca dati con l’archivio di tutte le associazioni che operano nel territorio di Alghero, dove poter inserire le informazioni relative ai bilanci, al numero di tesserati, alla tipologia di utenza che usufruisce degli impianti sportivi a qualunque livello, delle varie certificazioni (assicurative, sicurezza etc.), con tutte le informazioni di tipo tecnico che identifichino e tengano aggiornate le condizioni strutturali degli impianti, ai fini anche della corretta programmazione degli interventi manutentivi. Sarà attivo anche il servizio per manifestazioni sportive estemporanee, in modo tale da ottimizzare la predisposizione per tempo di un calendario degli eventi sportivi, al fine di evitare sovrapposizioni e snellire le procedure.