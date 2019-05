A maggio a Porto Torres si accende lo spettacolo dei motori con il Turris Motor Show

«Sarà un fine settimana movimentato quello dell’11 e 12 maggio. Avremo tanti eventi dedicati alla cultura con Monumenti Aperti, ma anche con lo sport e l’aggregazione grazie al Turris Motor Show e al raduno delle Vespa. Sono appuntamenti – sottolinea l’Assessora allo Sport e al Turismo, Mara Rassu – che insieme ai prossimi eventi a Balai, al 25 aprile in musica e allo Street Workout dedicato al fitness che si terrà il 28 aprile sul Lungomare ci consentiranno di destagionalizzare l’offerta turistica e aprire la stagione degli appuntamenti primaverili, che culmineranno con la Festha Manna. Stiamo anche lavorando per l’inserimento nel programma di un altro evento di rilevanza internazionale, in modo tale da prolungare l’interesse dei turisti e degli sportivi verso la nostra città. Nel frattempo è d’obbligo un ringraziamento alle associazioni che operando in sinergia, tra loro e con il Comune, sono in grado di proporre questi appuntamenti che danno lustro alla città». Il Turris Motor Show, organizzato dal Turris Competition Team, è giunto all’ottava edizione. Con grande orgoglio e passione gli organizzatori portano avanti un progetto che ogni anno si arricchisce di novità. «L’impegno per noi è sempre massimo – ha sottolineato il portavoce del team, Maurizio Mocci – nonostante i costi siano elevati. La manifestazione è fortemente voluta da un pubblico sempre più numeroso che partecipa da tutta la Sardegna con un forte entusiasmo». Il Turris Motor Show inizierà sabato 11 maggio alle 9, nello spazio di via Migheli, quartiere Monte Angellu, con l’esibizione di auto da rally moderne. In serata è previsto l’intrattenimento musicale con la rock band Beat Sixty One e a seguire i Dj Set. Domenica 12 maggio entreranno in “pista” i go kart e le auto da rally storiche, particolarmente apprezzate negli anni scorsi. Per tutto il giorno ci sarà intrattenimento musicale. In entrambe le giornate sarà a disposizione il Taxi Driver guidato dai componenti dell’associazione ed è prevista anche l’animazione per i più piccoli. Da parte dell’organizzazione ci sarà, inoltre, la disponibilità a trasmettere informazioni sull’importanza dell’educazione stradale e a indirizzare gli appassionati su dove e come svolgere attività agonistica. Il 12 maggio Porto Torres ospiterà anche il primo il raduno nazionale delle Vespa. «Vespa Club Porto Torres – ha affermato la presidentessa, Daniela Giannichedda – nasce dalla tenacia e dall'amore per un marchio, quello Vespa. Siamo un gruppo di amici unito da un comune denominatore: velocità, passione, motore e i colori delle nostre vespe. Questo sarà il nostro primo raduno nazionale. Parteciperanno appassionati da tutta la nostra splendida isola e non solo, purché tesserati Vespa Club Italia, il nostro club madre. Ad ogni raduno cerchiamo di far apprezzare Porto Torres, che tanto amiamo». Per l’occasione sono attesi circa centocinquanta appassionati che si ritroveranno al mattino davanti allo Scogliolungo, per poi attraversare la città e proseguire il percorso sulle strade della Nurra.





