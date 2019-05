Businarolo e Perantoni incontrano gli operatori degli uffici giudiziari di Sassari, Tempio e Nuoro

La Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Francesca Businarolo: “Sarò in Sardegna tra il 24 e il 26 aprile, accompagnata dal collega Mario Perantoni, per incontrare gli operatori degli uffici giudiziari di Tempio Pausania, Sassari e Nuoro e conoscere le criticità del loro lavoro”.È quanto rende noto la Presidente della Commissione Giustizia della CameraFrancesca Businarolo la quale spiega che “la situazione degli uffici giudiziari èovunque difficile a causa degli scarsi investimenti degli anni passati. Piante organiche di magistrati e personale amministrativo, oltre che l’autorizzazione alla mobilità del personale proveniente da altri uffici o da altre amministrazionesono spesso il nodo fondamentale da risolvere per poter garantire un livello difunzionamento adeguato alle necessità dei cittadini. Dunque con grande interesse vado ad ascoltare le esigenze di chi è in prima fila nello svolgimento del difficile compito dell’amministrazione giudiziaria, per poterle rappresentare al meglio in Parlamento”.La Presidente Businarolo sarà a Tempio Pausania il 24 aprile alle ore 9,30 presso il locale Palazzo di Giustizia e il 26 aprile, alle ore 9,30, presso i locali della Corte d’Appello di Sassari.Agli incontri sono stati invitati magistrati, dirigenti e i consiglieri dell’ordine Forense.