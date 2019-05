In dono dalla "Pro Davide" la nuova barella per l'ambulanza di Tula

Mettere a disposizione anche poche ore settimanali rappresenterebbe un atto virtuoso in un momento storico in cui spesso l’individualismo prende il posto del bene comune. Buone azioni che aiutano a svolgere al meglio il lavoro delle associazioni, con un approccio sempre più proattivo nei confronti di tutti i cittadini residenti e non a Tula.





L'APS Pro Davide, associazione di promozione sociale impegnata da anni in attività benefiche a favore di disabili e persone in difficoltà, ha donato una “barella Spencer” all'Ass. Soccorso Volontario Tulese. La nuova barella entrerà a far parte delle attrezzature in dotazione all'Ambulanza comunale.Le dotazioni dei mezzi di soccorso sono sottoposte ad innovazioni tecnologiche rapidissime e alla costante verifica della corrispondenza delle stesse alla normativa sulla sicurezza, per cui la possibilità di utilizzare attrezzature nuove, come la barella ricevuta in donazione consentirà ai volontari di lavorare con maggior serenità e di trasportare i pazienti in totale sicurezza.La Pro Davide a fine anno 2018 aveva organizzato una tombola di beneficenza al fine di raccogliere i soldi necessari all'acquisto della nuova barella che l'Associazione Soccorso Volontario Tulese non era in grado di acquistare con le sue sole risorse finanziarie.L'attività dell'ambulanza attualmente risulta ridotta a causa della mancanza di soci volontari, perciò la Pro Davide e l'Ass. Soccorso Volontario Tulese invitano i cittadini tulesi a compiere un gesto di grande generosità e responsabilità sociale donando il proprio tempo al volontariato, al fine di poter riorganizzare un servizio utile e necessario a tutta la popolazione.