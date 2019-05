Al Ceas Lago Baratz di Sassari presentazione di “Sardegna 20 Storie di Natura”

Sabato 27 aprile alle 18.30, al Ceas Lago Baratz di Sassari, sarà presentato il volume Sardegna 20 Storie di Natura, edito da Carlo Delfino Editore e curato da Domenico Ruiu. Il libro, attraverso le fotografie e le parole di venti autori, racconta alcuni degli aspetti naturalistici più affascinanti della Sardegna. Dall’isola di Sant’Antioco narrata da Antonio Biggio, all’oasi di Monte Arcosu illustrata da Giovanni Paulis, passando per le suggestive albe e tramonti di Alessandro Carboni e per gli spettacolari paesaggi dal cielo di Marcello Chiodino. L’antitesi del cielo è immortalata dallo speleologo Vittorio Crobu che ha dedicato il suo capitolo alle “geometrie capricciose” che il calcare assume in ambiente ipogeo, mentre Massimiliano Mele apre una finestra sul selvaggio Supramonte. E ancora i paesaggi rurali di Alberto Maisto, gli sguardi di granito della Gallura di Mirko Ugo, le peculiarità della Giara mostrate da Gianfranco Fois e l’agonìa della foresta di Sas Baddes di Domenico Ruiu. I quattro capitoli monografici sono invece dedicati ad altrettante specie faunistiche: la gallina prataiola di Gabriele Espis, i daini del Parco di Porto Conte di Bobore Frau e Edoardo Simula, la nidificazione dei fenicotteri di Alfonso Mascia e i falchi della regina di Giuseppe Sedda. Le effimere farfalle di Mauro Doneddu si alternano ai delicati fiori di Bettina Puddu, mentre la fotografa Miho Tsuruoka ci accompagna alla scoperta delle praterie sommerse di Posidonia. Nel libro trovano posto anche presenze elusive, ecologicamente indispensabili e troppo spesso disprezzate come i rettili e anfibi di Matteo Di Nicola e i chirotteri di Mauro Mucedda. Il capitolo dedicato al compianto Alberto Fratus (scritto dai figli Elena e Giovanni e dall’amico Michele Santona) raccoglie alcuni scatti realizzati nel luogo che amava forse più di ogni altro: lo stagno di Platamona. Il volume è impreziosito da una prefazione del naturalista e conduttore televisivo Francesco Petretti. Durante la presentazione interverranno il curatore Domenico Ruiu, gli autori Bobore Frau e Edoardo Simula, Elena e Giovanni Fratus, Sergio Cossu sarà il moderatore.