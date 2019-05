A Sassari la Rassegna Musicale "Il filo rosso" organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia

L’intera manifestazione ha il patrocinio di: Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari.





Concerto di musica polifonica – Messa a 4 voci da cappella. (C. Monteverdi)





La Polifonica Santa Cecilia Onlus, per la programmazione 2019 dell'ATS GALANA, in collaborazione con Accademia di Belle Arti M.Sironi di Sassari, Biblioteca Universitaria di Sassari, Pinacoteca Nazionale di Sassari e la rete Thamus, allestisce a Sassari la rassegna musicale “IL FILO ROSSO”.Otto date complessive, da aprile a ottobre 2019, che si propongono come vero e proprio filo per cucire i diversi settori che fanno cultura nella nostra Città.In ciascun evento, le strutture ospitanti, metteranno a disposizione del pubblico le loro competenze per illustrare storia e attuale funzione di ciascuno dei luoghi scelti. Un “fil rouge” che porti il pubblico alla conoscenza dei luoghi e delle professionalità che in essi svolgono il loro quotidiano lavoro, sfruttando il potere catalizzatore della musica.Queste le date e programmi:Luogo: Museo di Arte Moderna “Mas.edu”Ore 19.30Titolo dell’evento: “Aspettando Sa Die”Artista: Coro di Nulvi e Polifonica Santa CeciliaFolkloristico e tradizionale in "Limba"Luogo: Biblioteca UniversitariaOre 18.30In concomitanza con le manifestazioni per la Cavalcata SardaArtista: Saxari Ensemblemusiche di autori vari per sezione fiati.Luogo: Cortile di Palazzo DucaleOre 18.30In occasione della Festa europea della MusicaArtista: Juvenilia Ensemble. Orchestra sinfonica giovanile dell'Liceo Classico e Coreutico ad indirizzo musicale A. Azuni (Sassari)musica sinfonicaLuogo: Palazzo di CittàOre 18.30Artista: Saggio degli allievi del corso di perfezionamento armonico e vocale a cura della Polifonica Santa Cecilia.Direttore: Matteo DesoleLuogo: Pinacoteca Nazionale – SassariOre 11.30Titolo dell'evento "Omaggio a Billie Holiday"Artista: Denise Fatma Gueye e Triomusiche jazzLuogo: Pinacoteca Nazionale – SassariOre 11.30Artista: Ensemble EllipsisConcerto di musica da cameraLuogo: Museo di Arte Moderna “Mas.edu”Ore 18.30Artista: Coro TurritanoConcerto di musica polifonica.Direttore: Laura LambroniLuogo: Biblioteca Universitaria – SassariOre 18.30Artista: Polifonica Santa Cecilia