Al via interventi di rifacimento per le strade di Calangianus

L’Amministrazione Comunale di Calangianus ha definito il progetto degli interventi di rifacimento degli asfalti di alcune strade del centro abitato. Gli interventi verranno svolti già nei prossimi giorni, così da ripristinare delle situazioni critiche dovute all'usura dello strato superficiale, all'effetto degli agenti atmosferici (pioggia, ghiaccio, neve etc.) e dai ripetuti scavi per la posa di sottoservizi.

Le vie che subiranno i maggiori interventi saranno: Via Bainsizza, Via Lu Pinu, Via Aldo Moro, Via Sabotino, Via Leonardo Da Vinci, Via Dante, Via Campo Sportivo e ulteriori vie con interventi minori.

Gli interventi in progetto sono finalizzati a rimuovere criticità, non risolvibili mediante la manutenzione ordinaria che viene costantemente svolta dall'Ufficio Tecnico. L’obiettivo principale dell’intervento è quello di assicurare la tutela della salute e dell’incolumità pubblica e garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.