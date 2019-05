La Carovana dello Sport Integrato arriva a Sennori

La tappa sarda, promossa dal Csen Sardegna del presidente Francesco Corgiolu, con il pieno supporto del Comune di Sennori, vedrà protagonisti gli atleti delle squadre di Roma e di Oristano uniti in uno dei quattro equipaggi che stanno percorrendo in lungo e largo l’Italia. Anche a Sennori, come in tutte le altre tappe della Carovana, la manifestazione si svilupperà con tre appuntamenti: l’accoglienza dell’equipaggio, un momento dimostrativo di Football integrato, e un evento formativo e divulgativo sullo sport integrato e sulla Carta dei valori dello Sport Integrato. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming dal canale Directa Sport, con ampi approfondimenti e interviste ai protagonisti. Dopo Sennori la Carovana proseguirà il suo percorso per il Paese, che si concluderà con una manifestazione nazionale che in programma a Roma il 13 e 14 maggio.

















La Carovana dello Sport Integrato, progetto realizzato dal CSEN e premiato con la medaglia del Presidente della Repubblica, fa tappa a Sennori, unico appuntamento in Sardegna il 3 e 4 maggio. L’iniziativa, nata per far conoscere in modo nuovo il mondo della disabilità, del volontariato e dello sport, uniti in nome dell’integrazione sociale, è partita a marzo per toccare tutte le venti regioni italiane, con il coinvolgimento di diversi enti locali e dei ragazzi delle scuole, con i quali è stata creata la “Carta dei valori dello Sport Integrato”.