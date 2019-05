Per Sa die de sa Sardigna in Pinacoteca a Cagliari l'ingresso è gratuito

La Pinacoteca apre le porte a cagliaritani e turisti per celebrare “Sa die de sa Sardigna”. Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, per la giornata che si celebra domenica 28 aprile 2019, conosciuta come la Festa del popolo sardo, hanno deciso di offrire l’ingresso gratuito al grande pubblico, per dare l’opportunità a tutti di visitare le preziose collezioni e condividere le celebrazioni all’insegna della cultura e della partecipazione. L’iniziativa rientra nella seconda delle otto giornate ad ingresso libero in Pinacoteca previste nel 2019 stabilite per Io Vado al Museo nell’ottica di migliorare l’offerta culturale di ciascun museo e agevolarne la fruizione.Sa die de sa Sardigna ricorda la sommossa popolare del 1794, con l’espulsione dei Piemontesi e del viceré Balbiano da Cagliari e da tutta l’Isola. L’antico quartiere di Castello fu teatro dell’insurrezione e il sito, che in epoca sabauda fu utilizzato come “Regio Arsenale”, oggi trasformato in Cittadella dei Musei, ospita la stessa Pinacoteca e il Museo Archeologico nazionale.