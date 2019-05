Abbanoa. A Porto Torres il 30 aprile possibili interruzioni sulla rete idrica

Abbanoa ha comunicato che nella giornata di martedì 30 aprile, al fine di consentire alcuni lavori di ingegnerizzazione sulle reti idriche di via dell’Industria e via Manca, sarà interrotta l’erogazione alle utenze nelle vie suddette e limitrofe, dalle ore 8:30 alle ore 15:30 salvo imprevisti. In tali orari potrebbero verificarsi nella rete di distribuzione delle zone limitrofe all’intervento transitori cali di portata e pressione che verranno normalizzati a conclusione dell’intervento. Abbanoa comunica anche che sarà cura dell’azienda contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei lavori lo renda possibile. Il gestore segnala inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.