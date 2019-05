Il neo presidente della VI commissione regionale incontra a Sassari la direzione Aou

«Daremo attenzione a tutte le aziende e alle strutture ospedaliere e il nostro impegno sarà quello di portare anche qui a Sassari la commissione sanità, per fare un sopralluogo nei presidi ospedalieri cittadini». Lo ha detto questa mattina il neo presidente della VI commissione regionale "Salute e politiche sociali", Domenico Gallus, che in un incontro informale ha fatto visita al direttore generale dell’Aou Nicola Orrù.Il consigliere regionale, a Sassari per motivi personali, si è intrattenuto con la direzione generale dell’Azienda di viale San Pietro e ha quindi espresso intenzioni programmatorie senza, però, affrontare alcun tema specifico.«Un incontro fuori programma – ha aggiunto Nicola Orrù – ma che ha messo in evidenza la sensibilità per le problematiche della nostra azienda».All’incontro erano presenti anche il direttore sanitario Bruno Contu e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini.