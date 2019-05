Istituita a Porto Ferro la spiaggia per naturisti del comune di Sassari

Il Consiglio comunale di Sassari segue le direttive della regione Sardegna che con la legge del 28 luglio 2017, n. 16 "Norme in materia di turismo", promuove la " progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette”, affermando che “le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica”.

E così, preso atto che da oltre 30 anni le due calette di Porto Ferro comprese tra Torre Bianca e Torre Negra sono storicamente frequentate per il turismo naturista e sono molto conosciute e apprezzate anche nei circuiti turistici nazionali e internazionali che si interessano di tale tipologia di turismo, il Consiglio comunale nella seduta del 24 aprile, a voti unanimi, ha istituito una spiaggia naturista a Porto Ferro nel tratto compreso tra la Torre bianca e la Torre negra, che così viene destinata "istituzionalmente" a spiaggia per il turismo naturista.