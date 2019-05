Trofeo Acque Minerali Santa Lucia: domenica ultima giornata della IIa tappa del Circuito Zonale J24

Ultimo appuntamento domenica prossima ad Alghero del Trofeo Acque Minerali Santa Lucia, II tappa del CIRCUITO ZONALE FIV della classe J24.



Con l’organizzazione della Sezione della Lega Navale Italiana e con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, la flotta dei J24 si affronterà con previsioni di vento da WNW fino a 19 nodi ed onda fino a 1,5 m. In considerazione delle previsioni meteomarine, il campo di regata delle 3 prove in programma sarà probabilmente quello delle acque antistanti Fertilia.



Nella classifica generale della tappa algherese del Circuito J24 valevole per il Campionato Zonale FIV è sempre in testa “Vigne Surrau” con 9 punti. In seconda posizione con 25 punti “Aria “ e in terza, seppur a pari punti, “Boomerang”. Se, salvo sorprese , il primo posto di “Vigne Surrau” sembra ormai acquisito, sarà sicuramente interessante e combattuta la lotta tra “Aria”, “Boomerang”, “Dodici.1”, “Dolphins” e “Molara” tutte ancora in grado di aspirare alle piazze d’onore della classifica della tappa.