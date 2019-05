Emozioni di Primavera al Parco di Porto Conte: un fine settimana da non perdere

Domenica 28 aprile, un fitto programma di eventi legati alle auto d’epoca, al trekking panoramico e alle escursioni in mountain bike. Restando in tema di motori, il club motori d’Epoca Sassari, ha organizzato in mattinata, a partire dalle 11 30, il raduno di auto e moto d’epoca: carrozzerie d’altri tempi dal fascino immutabile a due ruote o a quattro sfileranno sulla panoramica per fermarsi in mostra nell’area parking di Casa Gioiosa. E’ possibile ammirarle sino alle 13 30.







L’appuntamento più atteso dagli amanti del trekking è l’escursione organizzata dalla Cooperativa ExplorAlghero per domenica mattina con partenza alle 10 00. “Le due Torri” è un percorso mozzafiato, che si trova nella punta più a nord del Parco di Porto Conte, partendo dalla torre di Bantinesale. Otto chilometri e mezzo di natura incontaminata con vista sui piccoli fiordi e sulla costa. L’escursione durerà circa cinque ore e visto il numero chiuso di trenta partecipanti, si raccomanda la prenotazione. Per informazioni si può contattare la cooperativa ExplorAlghero ai numeri 3313400862 / 079942111.







Ma l’avventura al Parco continua in mountain bike. Sempre domenica 28 aprile, per gli appassionati delle bike su sterrato, si terrà il 7° Trofeo Parco di Porto Conte con partenza da Punta Giglio. Una gara inserita nel circuito regionale con oltre 150 iscritti per uno spettacolo sportivo di altissimo livello. La giornata si concluderà con le premiazioni dei vincitori all’hotel Porto Conte. L’appuntamento è fissato per le ore 10 00.

Si entra nel vivo del programma di Emozioni di Primavera al Parco di Porto Conte con il quinto weekend dedicato al trekking panoramico e alle auto storiche. Sabato 27 Casa Gioiosa ospiterà il raduno delle 500 fiat che sono arrivate in Sardegna da tutta Italia; percorreranno insieme la litoranea per Capo Caccia sino a Tramariglio e si fermeranno alla casa del parco. I modelli più blasonati, resteranno in mostra al pubblico per tutto il pomeriggio. Il programma prevede al mattino l’incontro con i ragazzi delle scuole primarie ai quali verranno mostrate le mitiche fiat 500 degli anni ‘70, anche nella versione modelli da collezione, e verrà illustrata la storia dei motori targati Fiat. Nel pomeriggio si terrà il raduno vero e proprio organizzato dal Club Italia coordinamento Alghero, che prevede la partecipazione di modelli 500 fiat nuovi e vecchi, appartenenti ai club di tutto lo stivale.Come ogni weekend Casa Gioiosa resterà aperta al pubblico per ospitarvi nei suoi musei, nel giardino botanico e nelle aule didattiche. Per prenotare la vostra visita telefonate al numero 079 945005 o al 3351618744