Verifica ad una società edile: all'appello dei Finanzieri mancano 137mila euro

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede operativa in Selargius, che non ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2016, ricavi per complessivi €. 137.000 Euro.



Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A., delle imposte dirette e degli altri tributi.

Il soggetto verificato è stato individuato a seguito di specifica attività di intelligence, scaturita dagli esiti di una progettualità elaborata a livello centrale dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza: tale analisi è volta ad individuare quei soggetti economici che presentano delle discrasie tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi e il volume di operazioni attivi ricostruibili attraverso le banche dati in uso al Corpo.



Nel caso di specie, la società, operante nel settore edile, aveva eseguito numerosi lavori per i quali aveva beneficiato di pagamenti con bonifici finalizzati a consentire ai committenti privati le detrazioni previste.



Pertanto i militari, incrociando i dati dei versamenti in entrata con la contabilità della società, hanno riscontrato che gli stessi non erano stati tutti annotati nella documentazione contabile ed hanno quindi provveduto alla ricostruzione del reale volume d’affari per l’annualità verificata, contestando ricavi non dichiarati per 137.000 euro ed una evasione I.V.A. per oltre 950 euro.



La verifica si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica - finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.