"Strade sicure"a guida Brigata Sassari: individuati e denunciati gli autori di una aggressione

I carabinieri di Ostia, coadiuvati nelle ricerche dai militari dell’Esercito in forza all’11° reggimento bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, hanno individuato e denunciato in stato di libertà i due autori di una violenta aggressione avvenuta ieri, poco prima della mezzanotte, nei pressi della stazione ferroviaria Stella Polare, ai danni di un 53enne cittadino romeno.

L’uomo, che presentava numerose ferite da taglio all’addome ed al braccio destro, era stato accompagnato presso l’ospedale Grassi di Ostia e affidato alle cure dei sanitari.

I carabinieri, grazie al racconto della vittima, hanno fatto immediatamente scattare le ricerche degli aggressori, individuati in una baracca vicina al luogo dell’aggressione.

Si tratta di due uomini, di 64 e 52 anni, entrambi connazionali della vittima, in evidente stato di ebbrezza, trovati in possesso di un taglierino e di una stampella sulla cui superficie vi erano evidenti tracce di sangue.

Da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe da ricondurre ad un litigio scoppiato per futili motivi e presumibilmente dopo avere abusato di alcol.

I malfattori, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.