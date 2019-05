A Simon Moricz-Sabjan l'Alghero Street Photography Awards 2019

E' Simon Moricz-Sabjan, col progetto "The Borsos family", l'autore ASPA 2019. E' stato premiato venerdì sera al Teatro Civico di Alghero dal sindaco della città, Mario Bruno, insieme a tutti i vincitori delle diverse categorie. Un successo di pubblico e di foto la seconda edizione dell'Alghero Street Photography Awards, il Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d’Autore organizzato dall'associazione "Officina di Idee" e diretto da Sonia Borsato, in corso di svolgimento ad Alghero. Il lavoro di Simon Moricz-Sabjan racconta la vita di una famiglia la cui condizione svantaggiata riflette la situazione dell'Ungheria, dove gran parte della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Il fotografo però si concentra sui legami affettivi che in un contesto così precario diventano una delle poche certezze. Tutte le opere vincitrici sono esposte presso l'ex Mercato Ortofrutticolo di Piazza Pino Piras fino al 26 maggio 2019. Il festival prosegue al Teatro Civico all'interno del progetto "TxT Teatro per Tutti". Nella serata di sabatosi è tenuta la Masterclass di Valerio Bispuri, Dentro una Storia | il lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie che racconta; a seguire la proiezione del documentario "Mapplethorpe - Look at the picture" a cura della società Umanitaria di Alghero. Domenica (dalle ore 16.30), il dialogo con Marco Delogu | Sulle strade della fotografia a cura di Sonia Borsato. Il progetto completo di Simon Moricz-Sabjan all'indirizzo https://bit.ly/2GIQcWn.



Il programma completo del festival è raggiungibile https://bit.ly/2GNJpw4