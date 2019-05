Traffico aereo positivo in Sardegna, ma Olbia segna il passo

Pubblicati da Assaeroporti i dati del traffico aereo negli aeroporti della Sardegna nei primi tre mesi del 2019.

Molto bene Cagliari, bene Alghero, non bene l'aeroporto di Olbia.

Da gennaio a marzo, in termini percentuali e prendendo per riferimento lo stesso periodo del 2018, per quanto riguarda i movimenti, il numero di voli è aumentato del 15,2% a Cagliari e del 9,2% ad Alghero; in controtendenza netta Olbia che segna un pesante -9,7%.

Stessa linea per i passeggeri sempre su base 2018: Cagliari segna un positivo 8,2% (754.689) ed Aghero un +2,4% (168.563). Olbia lamenta un -4,9% (168.856).

Nel complesso il traffico aereo dell'Isola è quindi in positivo; segna il passo il Costa Smeralda che dopo un pesante gennaio soprattutto dal punto di vista voli (movimenti - 18%, passeggeri +0,9%), conferma purtroppo il trend negativo nel mese di marzo con un -20,9% nei movimenti e un -13,9% nei passeggeri.

Si attendono ora con curiosità i numeri di aprile, ancora non ufficializzati, preannunciati come ampiamente positivi da parte di tutte le società di gestione degli aeroporti della Sardegna.