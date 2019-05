Una Torres in vantaggio battuta in rimonta dall'Avellino

La Torres perde per 3-1 in casa del Calcio Avellino.

Era iniziata bene per i sassaresi che dopo tre minuti passano in vantaggio con gol di Demartis. Troppo importante la posta in palio per un Avellino che mira alla promozione nella serie superiore e così dopo soli sei minuti gli irpini pareggiano con De Vena. La Torres resiste sino 60° quando arriva il raddoppio dell'Avellino con Tribuzzi. Ciotola segna il terzo gol al 77°.

Niente da fare per una Torres volenterosa che sino al raddoppio ha saputo giocare alla pari con i forti padroni di casa colpendo anche due pali.