Il Sassari calcio Latte Dolce pareggia in casa con l'Ostia Mare

Al "Vanni Sanna" la squadra sassarese non va oltre il pareggio per 1-1 nel match contro l'Ostia Mare. Il Latte Dolce finisce al quarto posto e ora pensa ai playoff promozione.La partita si sblocca per i padroni di casa al 14° del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Cabeccia.