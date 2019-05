Movimento 5 Stelle: l’Avanti Tutti Tour approda a Sassari

Nessuno deve restare indietro. Il cittadino deve essere il centro della politica, la sua stella polare. Va garantito a tutti una vita dignitosa e, se possibile, il benessere. È il messaggio che guida la missione del Movimento 5 Stelle sin dalla sua nascita, principio fondamentale anche del programma del candidato sindaco a Sassari Maurilio Murru che venerdì 3 maggio farà da padrone di casa nel passaggio in città dell’Avanti Tutti Tour. Un giro per l’Italia dei portavoce pentastellati in vista delle elezioni europee, ma anche di quelle amministrative. Così a sostegno di Murru ci saranno i senatori del M5S Ettori Licheri, avvocato sassarese, e Gianluigi Paragone, giornalista lombardo noto anche per aver condotto in televisione apprezzati talk show politici. L’appuntamento è alle 18 in Piazza Castello.



Un nuovo ciclo di incontri in piazza, dopo il Dignità Tour degli ultimi mesi, per continuare a raccogliere testimonianze, confrontarsi con i cittadini, raccontare quanto fatto dal Movimento 5 Stelle in quest’anno di Governo e parlare di quello che ancora c’è da fare per cambiare in meglio il Paese. Questo il senso dell’Avanti Tutti Tour. Come annunciato in un post sul blog delle stelle «Avanti Tutti vuol dire avanti il lavoro e la giustizia sociale, come fatto con il Decreto dignità, con il Reddito di cittadinanza e con Quota 100, e come avverrà con il Salario minimo orario. Vuol dire avanti l’ambiente, come fatto il blocco alle trivelle e come avverrà con la legge SalvaMare. Vuol dire avanti la giustizia, come fatto con lo Spazzacorrotti e come avverrà con la riforma della giustizia e con il Codice rosso. Vuol dire avanti i più deboli, gli esodati, i truffati dalle banche, i malati di gioco d’azzardo, i pensionati minimi, le giovani coppie». La tappa di Sassari del 3 maggio sarà la seconda dell’Avanti Tutti Tour che partirà il giorno prima da Civitavecchia.