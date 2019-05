Il 10 maggio alla biblioteca universitaria di Sassari si inaugura la mostra“Ex libris contemporanei”

Eva Aulmann, Giovanni Dettori, Gianni Favaro, Vincenzo Gatti, Lanfranco Lanari, Silvana Martignoni, Marcela Miranda, Bruno Missieri, Elena Monaco, Luciana Nespeca, Gianni Verna, Elisabetta Viarengo Miniotti.

























La Biblioteca universitaria di Sassari, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, venerdì 10 maggio alle ore 18,00, inaugura la Mostra “Ex libris contemporanei – stampe, disegni, matrici”.Una esposizione di ex libris, etichette personalizzate con un disegno che porta inciso il nome e il cognome del titolare di una raccolta di libri, applicate sulla copertina o sul foglio di guardia di un libro.Dalle grandi biblioteche, fino alle piccole raccolte personali, tutte possono essere contrassegnate da un ex libris che ne attesti la proprietà. Questi piccoli fogli stampati sono diventati oggetto di collezionismo che appassiona migliaia di amatori in tutto il mondo.Sono circa 150 gli ex libris in mostra, realizzati da undici artisti dell’Associazione con diverse tecniche di stampa: xilografia, bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, ceramolle, ecc.Saranno inoltre esposti alcuni disegni preparatori e alcune matrici in modo da rendere evidente al visitatore la complessità del percorso che parte dai primi segni lasciati sul foglio bianco al complesso lavoro sulla lastra fino alla nascita del foglio stampato.Tra le opere, il lavoro di Giovanni Dettori, artista di Porto Torres, che ha realizzato il nuovo logo della Biblioteca universitaria di Sassari che verrà presentato al pubblico in occasione della mostra.Artisti in mostra: