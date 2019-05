1 maggio, secondo Coldiretti 1 italiano su 10 è indeciso sul da farsi per l'incognita maltempo

Piu’ di un italiano su dieci (13%) è indeciso su come trascorrere il 1 maggio sul quale pesa l’incognita del maltempo. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia chele incertezze del meteo spingono un numero elevato di italiani a scelte la last minute. Un elemento che – sottolinea la Coldiretti - è particolarmente importante per i ponti di primavera che come tradizione vengono festeggiati soprattutto all’aria aperta tra picnic, manifestazioni e concerti. Inoltre il primo maggio quest’anno cade nel mezzo della settimana con la combinazione meno favorevole per sfruttare il ponte rispetto a Pasqua e al 25 aprile di cui hanno invece approfittato oltre 2 italiani su 3 (70%) andati in vacanza nel periodo. Tra le mete preferite oltre al mare scelto dal 40% e le città d’arte per la festa dei lavoratori ci sono – spiega la Coldiretti – anche la montagna, i parchi naturali e la campagna con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina. Il successo del turismo ecologico e ambientale è dovuto – continua la Coldiretti – ai costi contenuti, all’elevato valore educativo e alla pluralità di mete disponibili senza dover percorrere grandi distanze, in un Paese come l’Italia che può contare su quasi 900 parchi e aree naturali protette che coprono il 10% del territorio nazionale.